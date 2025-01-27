Армія РФ готується найближчими днями захопити Торецьк і розпочати наступ на Костянтинівку — ISW

Після захоплення Торецька російські окупанти можуть розпочати наступ на Костянтинівку. Карта DeepState

Російські окупаційні війська ведуть активну підготовку до повного захоплення Торецька найближчими днями. Після цього вони можуть розпочати наступ на Костянтинівку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські сили також можуть спробувати використати тактичні успіхи в районі Торецька та на схід від Покровська, щоб ліквідувати український виступ на південний захід від Торецька.

«Військові РФ, ймовірно, захоплять Торецьк найближчими днями. Вони можуть використати захоплення Торецька для просування на захід уздовж траси Т-05-16 Торецьк — Костянтинівка у напрямку південної точки українського оборонного зміцнення у Костянтинівці», — йдеться у звіті ISW.

Російське командування може прагнути ліквідувати український виступ, щоб зміцнити свій південний фланг перед наступом на Костянтинівку.

Експерти ISW пишуть, що захоплення Покровська було головною оперативною метою російського командування в Донецькій області з лютого 2024 року. Акцент на захоплення Торецька може свідчити про зміну оперативних цінностей російського командування.

Раніше повідомлялося, що за даними вона 27 січня російські окупанти просунулися в місті Торецьк, а також біля Андріївки та Новоєлизаветівки Донецької області.