«Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» громадянину Грузії, який в «Азові» обороняв Маріуполь

«Засуджений» окупантами громадянин Грузії Ніколос Беріанідзе. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у «кримінальній справі» стосовно 40-річного громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе. Про це стало відомо із повідомлення Генеральної прокуратури РФ.



Окупанти заявили, що нібито з червня 2016 по травень 2022 року Беріанідзе прибув на територію України й добровільно вступив до окремого загону спеціального призначення на той момент полку «Азов». Після цього на тренувальній базі в Києві він нібито пройшов навчання, в ході якого отримав початкову підготовку, спеціальні військові знання та навички поводження з бойовою зброєю, вибуховими речовинами, військовою технікою, навчився тактиці та способам ведення бойових дій. Беріанідзе, як стверджують росіяни, забезпечили автоматом Калашнікова, боєприпасами та спеціальним спорядженням.



«У березні 2022 року Беріанідзе, перебуваючи в Маріуполі, під час стрілецького бою вбив трьох військовослужбовців ЗС РФ. Також він брав участь у бойових діях на боці України у різних точках бойового дотику до моменту затримання військовослужбовцями ЗС РФ», – сказали у російській Генпрокуратурі.



Фейковий суд «засудив» Беріанідзе до довічного позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» командиру бригади «Азов» Денису Прокопенку.