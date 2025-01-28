Один танк Leopard 2 розбив колону бронетехніки з десантом військ РФ під Покровськом: відео

Колона російської бронетехніки під вогнем танка Leopard 2. Фото: кадр з відео

Український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Колона окупантів їхала польовою дорогою біля лісової смуги, коли потрапила під вогонь гармати танка. Leopard 2 маневрував і бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагалися штурмом на бронемашинах прорватися війська РФ.



У результаті танк влучив у п'ять бронемашин – у деякі кілька разів – і розбив всю колону з десантом загарбників.

Нагадаємо, що українські бійці відбили російський «м'ясний штурм» на Донеччині, знищена техніка окупантів.