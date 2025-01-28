Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Один танк Leopard 2 розбив колону бронетехніки з десантом військ РФ під Покровськом: відео

28 січня 2025, 17:09

Один танк Leopard 2 розбив колону бронетехніки з десантом військ РФ під Покровськом: відео

Колона російської бронетехніки під вогнем танка Leopard 2. Фото: кадр з відео Колона російської бронетехніки під вогнем танка Leopard 2. Фото: кадр з відео

Український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Колона окупантів їхала польовою дорогою біля лісової смуги, коли потрапила під вогонь гармати танка. Leopard 2 маневрував і бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагалися штурмом на бронемашинах прорватися війська РФ.

У результаті танк влучив у п'ять бронемашин – у деякі кілька разів – і розбив всю колону з десантом загарбників.

Нагадаємо, що українські бійці відбили російський «м'ясний штурм» на Донеччині, знищена техніка окупантів.

ТЕГИ

Місця
Покровський напрямок
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурм Leopard 2 Бронетехніка Колона
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:11
На окупованій Луганщині жителі кількох міст залишаться без води: це понад 170 000 людей – ОВА
14:44
У Маріуполі почали зникати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники — Андрющенко
23:00
Головне за день: Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. У ГУР спростували слова Буданова
21:38
На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого громадянина Колумбії: він воював у ЗСУ за Красногорівку
17:40
«Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» громадянину Грузії, який в «Азові» обороняв Маріуполь
17:10
На окупованій Донеччині собака ледве не підірвав «волонтера» з Підмосков'я
12:42
Армія РФ готується найближчими днями захопити Торецьк і розпочати наступ на Костянтинівку — ISW
23:00
Головне за день: Росармія атакувала Покровськ та Костянтинівку. Українські сили вразили НПЗ у Рязанській області
17:32
У захопленому Рубіжному немає зв'язку, у місті функціонують телефони — Лисогор
13:10
Навчання в окупації: у школах захоплених міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти
23:00
Головне за день: Борги із зарплатні шахтарям на Луганщині. Компенсація за зруйноване житло
12:10
Шахтарі на окупованій Луганщині з 2015 року вимагають від «ЛНР» виплатити борги із зарплати
23:00
Головне за день: Примусова евакуація на Донеччині. У Москві вірять, що витримають ще рік війни
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
14:17
У Севастополь окупанти переселили понад 340 тисяч росіян — «Жовта Стрічка»
09:56
У центрі окупованого Луганська затопило підвали будинків: в ОВА розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Путін вважає, що мета «СВО» досягнута. Вибух у Бердянську
21:00
В окупованому Луганську — новий «міністр енергетики»
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
усі новини
22:43
Влада Покровська вимагає від підприємців платити оренду та комуналку, незважаючи на евакуацію – ЗМІ
21:46
Українські морпіхи знищили штурмову групу росіян на мотоциклах на Покровському напрямку
20:53
Путін заявив, що Росія після 24 лютого пропонувала Україні піти з усього Донбасу, щоб «не було ніякої війни»
20:11
На окупованій Луганщині жителі кількох міст залишаться без води: це понад 170 000 людей – ОВА
19:09
Українські війська знищили російську піхоту під Лиманом: ЗСУ вступили у стрілецький бій з окупантами
18:07
У Покровську побільшало місць, куди не доїжджають рятувальники та евакуаційні авто: людям доводиться виходити пішки – МВА
17:58
У багатьох американських чиновників «відвисла щелепа» після припинення Трампом іноземної допомоги — WSJ
17:32
Російські війська просунулися на Покровському напрямку – DeepState
17:09
Один танк Leopard 2 розбив колону бронетехніки з десантом військ РФ під Покровськом: відео
16:45
Допоможи «Новинам Донбасу» стати кращими для тебе! Пройди опитування
16:44
Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині: є поранені, серед них — дитина
16:25
Армія РФ знову вдарила по Костянтинівці: у місті пошкоджені багатоповерхівки, є поранені
16:12
У підручнику «Військова історія Росії» сфальсифікували дані про жертви війни на Донбасі
15:56
У Покровську дрон РФ атакував «ВАЗ-2106»: одна людина загинула, двоє поранені
14:44
У Маріуполі почали зникати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники — Андрющенко
14:16
Україна повернула ще п`ятьох дітей, всі вони жили на окупованій території
14:05
Кабмін звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони
13:39
В Україні розробляють полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових
13:33
На Покровському напрямку Bradley та піхота зачистили систему траншей
13:30
Німеччина продовжує закуповувати значні обсяги російського газу — FT
усі новини
ВІДЕО
Російські штурмовики на мотоциклах на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські морпіхи знищили штурмову групу росіян на мотоциклах на Покровському напрямку
28 січня, 21:46
Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль Путін заявив, що Росія після 24 лютого пропонувала Україні піти з усього Донбасу, щоб «не було ніякої війни»
28 січня, 20:53
Російська піхота під Лиманом. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російську піхоту під Лиманом: ЗСУ вступили у стрілецький бій з окупантами
28 січня, 19:09
Колона російської бронетехніки під вогнем танка Leopard 2. Фото: кадр з відео Один танк Leopard 2 розбив колону бронетехніки з десантом військ РФ під Покровськом: відео
28 січня, 17:09
На Покровському напрямку Bradley і піхота зачистили траншеї. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку Bradley та піхота зачистили систему траншей
28 січня, 13:33
Воїни ГУР продовжують мінусувати окупантів, їхній транспорт та обладнання на фронті Фото: ГУР МОУ Розвідники показали, як на передовій знищують фортифікації та транспорт російських окупантів
28 січня, 12:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір