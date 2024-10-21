ВЛК для військовозобов’язаних: як пройти та чи можливо оскаржити рішення

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Військово-лікарська комісія (ВЛК) є обов’язковою процедурою для всіх громадян, які планують проходити військову службу. Вона передовсім включає медичний огляд та психологічну діагностику. Докладніше про нюанси проходження ВЛК, про те, чи можливо оскаржити рішення комісії та куди звертатися із питаннями — у матеріалі «Новин Донбасу».

Хто видає направлення на ВЛК?

Проходити військово-лікарську комісію за власною ініціативою не потрібно, оскільки відповідне направлення має надати:

для військовозобов'язаного — Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

для військовослужбовця — командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовий проходить лікування або реабілітацію, чи ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Під час дії воєнного стану людина проходить медкомісію, навіть якщо вона це зробила до мобілізації і була визнана придатною, адже за цей період обставини могли змінитися.

Підготовка до проходження комісії

Перед оглядом ВЛК військовозобов’язані мають пройти низку обстежень:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення групи крові та резус-належності (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);

серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), поверхневий антиген до вірусу гепатиту «В», загальні антитіла до вірусу гепатиту «С», реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном або загальні антитіла до блідої трепонеми;

електрокардіографію (ЕКГ).

Військовозобов’язаному за 40 років, крім цих процедур, також проводять:

вимір внутрішньоочного тиску;

дослідження крові на рівень цукру.

Окрім медичного огляду також необхідно пройти психологічний тест, який дозволяє виявити психічний стан людини. Фахівці звертають увагу на такі параметри, як стійкість до стресу, здатність ухвалювати рішення в складних ситуаціях, емоційний стан тощо.

Медичний огляд на ВЛК

На цьому етапі людина проходить первинний огляд лікарями, що входять до складу комісії, та спеціалізований. Первинний проводиться лікарем-терапевтом і включає загальну оцінку стану здоров’я, виявлення явних відхилень. Спеціалізований проводять вузькопрофільні спеціалісти:

хірург;

невролог;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Можуть залучатися й лікарі інших спеціальностей. Додаткові дослідження проводяться за показаннями. Якщо ви впевнені, що для підтвердження того чи іншого діагнозу має проводитися додаткове дослідження — потрібно обов’язково наполягати на отриманні направлення до відповідного лікаря. При цьому лише скарг буде недостатньо, потрібно мати відповідні медичні виписки, про що необхідно подбати заздалегідь. Це і буде підставою для додаткового обстеження.



Лікарі, які включаються до складу ВЛК із закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, під час проведення медичного огляду ознайомлюються з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та з іншими медичними документами, які надає військовозобов’язаний, що характеризують його стан здоров’я, а також вносять до ЕСОЗ відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації.



Не зважаючи на те, що лікарі під час огляду мають ознайомлюватись з медичними записами людини в ЕСОЗ, обов’язок повідомити лікарів про той чи інший діагноз лежить винятково на військовозобов’язаному. Тому юристи радять перед проходженням ВЛК поспілкуватися з сімейним лікарем і дізнатися, які з діагнозів внесені до ЕСОЗ і як легко лікарі зможуть з ними ознайомитись. Якщо ж вони існують тільки на папері — подбайте про те, щоб взяти довідку з собою в оригіналі. Проте надавати необхідно лише копії.

Висновки ВЛК

Після завершення всіх обстежень та отримання результатів аналізів, ВЛК збирається для розгляду результатів. А далі ухвалює рішення про те, що військовозобов’язаний:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний (якщо людина має проблеми зі здоров’ям, які можуть бути вирішені протягом певного періоду, а після лікування — повторний огляд);

непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатний з виключенням з військового обліку.

ВЛК є обов'язковою для всіх військовозобов'язаних. Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП

Заключний етап

Максимальний час для проходження військово-лікарської комісії нині становить 14 днів.



Після завершення огляду людина має отримати відповідну довідку, яка буде дійсна протягом одного року. Вона є офіційним документом, який підтверджує стан здоров’я військовозобов’язаного і його здатність до виконання військових обов’язків.



«Без цієї довідки практично неможливо буде оскаржити рішення ВЛК. Про це знають у ТЦК, але видають її у парі з мобілізаційним розпорядженням, щоб у вас не було часу оскаржити [висновки ВЛК]. Тому отримайте довідку ВЛК, ознайомтеся з нею, розпишіться, вкажіть число, коли вас реально ознайомили з документом, і, якщо не згодні з висновком, пишіть заяву на оскарження», — пояснив адвокат Роман Сімутін.

Оскарження рішення ВЛК

Подати заяву на перегляд рішення можна до вищої за рівнем ВЛК обласної/регіональної та/чи Центральної). Оскарження фактично зупиняє мобілізацію, оскільки його термін — один місяць, якщо заяву прийняли. Також можна звернутися до суду.



Для цього треба мати оригінал медичної довідки або засвідчену копію. Її можна зробити у нотаріуса чи в лікаря, який встановлює медичний висновок.



«Нотаріуси іноді відмовляються засвідчувати медичні документи. Тому потрібно або завчасно, навіть не знаючи, чи вона коли-небудь знадобиться, одразу запросити копію довідки в лікаря, або назавжди попрощатися з оригіналом медичного висновку», — говорить юрист Андрій Новак.



За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд, зокрема і стаціонарне обстеження. Потім військовозобов’язаному надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги.



Оскарження у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства, оскільки ВЛК є органами військового управління, які виконують владні управлінські функції. Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Однак він може встановити, чи не було порушень у проведенні експертами ВЛК огляду людини. У разі виявлення порушення процедури суд може скасувати рішення комісії. Крім того, зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця чи військовозобов’язаного у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити.

Куди звертатись із питаннями під час проходження ВЛК?

Щоб отримати допомогу від фахівців у сфері охорони здоровʼя, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19.

Якщо потрібна підтримка у питаннях:

отримання направлення на лікування;

проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я;

отримання соціальних гарантій;

процедури оскарження рішень ВЛК та з інших — звертайтеся на «гарячу лінію» Міністерства оборони України за номером: 0-800-50-04-42.

Крім того, зверніть увагу, що за проходження військово-лікарської комісії платити не потрібно. Медичні огляди, лабораторні та інструментальні дослідження, направлення на дообстеження, оцінка вакцинального статусу — усе це здійснюється безоплатно. Ці медичні послуги оплачують з держбюджету. Сума становить 883 гривні за один медичний огляд.



Якщо з вас або ваших близьких вимагають гроші за проходження ВЛК — інформуйте про це Національну службу здоров’я України за телефоном «гарячої лінії» 16-77.