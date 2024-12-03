Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Донецькій області командування РФ кидає на штурми засуджених жінок – ЗСУ

03 грудня 2024, 18:38

У Донецькій області командування РФ кидає на штурми засуджених жінок – ЗСУ

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Волошина у Фейсбук Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Волошина у Фейсбук

Російське військове командування змушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, які воно накопичило протягом року, для захоплення територій на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, у лавах військ РФ помітили також і свіжомобілізованих, і колишніх в'язнів.

«А останнім часом якраз було помічено, що для участі у штурмових діях залучили жінок. Це колишні засуджені із загонів «Шторм». І саме ці загони формуються із засуджених», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що російські командири роздають своїм солдатам інструкції для самогубства у критичній ситуації.

ТЕГИ

Люди
Назар Волошин
Місця
Донецька область
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті засуджені Жінки Штурми

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
13:23
Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води
10:50
FPV-дрон атакував АЗС біля окупованого Токмака
06:30
В окупованому Антрациті студентів примушують працювати на військовому виробництві — ЦНС
23:37
Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя
15:14
У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні
14:49
Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни
13:48
«Росіяни в паніці»: українські сили масовано атакували бази окупантів у Криму
11:59
«Влада» на окупованій Луганщині затримує виплати мобілізованим військовим, які на фронті з 2022 року
08:48
Ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази — Безугла
23:29
Головне за день: РФ готується до наступу у Запорізькій області. Покровська громада під ударом
17:18
В окупованому Луганську у ДТП загинув російський «воєнкор»
13:10
Річниця референдуму щодо проголошення незалежності України: «Жовта Стрічка» публікує фото з Донбасу та Криму
23:09
Головне за день: Кому Росія будує житло у захоплених містах? Атаки по Мирнограду
23:13
Головне за день: ЗСУ вразили нафтобазу, С-400 і корабель РФ? Втрати росіян у війні
22:50
«ДНР» знову незаконно затримала людину в окупації — її звинувачують у «шпигунстві»
21:50
Відновлення Авдіївки розпочалося? Пушилін заявляє про величезний приріст населення Макіївки — дайджест ►
14:48
Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя
13:45
Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса
усі новини
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
19:17
Українці у 2025 році зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ. Що потрібно знати
19:00
Укренерго повідомило про графіки відключення світла у середу, 4 грудня
18:38
У Донецькій області командування РФ кидає на штурми засуджених жінок – ЗСУ
18:18
Костянтинівка вдруге за день зазнала російського обстрілу
18:04
Десантники ЗСУ зупинили колону бронетехніки армії РФ, яка штурмувала позиції під Кураховим: кадри
17:36
ЗСУ просунулися вздовж траси Бахмут-Костянтинівка поблизу Часового Яру – ISW
17:21
Під Кураховим бійці тероборони розбили танкову колону військ РФ
17:03
МВА: У Покровську залишається понад 11 тисяч осіб, дітей — 122
16:52
Російські командири роздають своїм солдатам інструкції для самогубства у критичній ситуації – ГУР
16:40
Сім країн НАТО виступають проти запрошення України до альянсу — Le Monde
16:16
У ЗСУ є непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку – доповідь Сирського
16:05
Костянтинівка: у поліції розповіли про подробиці ранкового обстрілу міста
15:13
Одна людина загинула і одна постраждала під час обстрілу Покровська
14:57
Російські війська з артилерії вдарили по Костянтинівці одна людина загинула, троє постраждали
14:41
У Покровську через обстріл загорівся приватний будинок: рятувальники ліквідували спалах
14:21
Поліцейські вивезли сім'ю з двома дітьми з прифронтового Курахового
13:59
Захід України може вступити до НАТО окремо від інших регіонів країни — Politico
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
13:23
Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води
усі новини
ВІДЕО
Колона російської бронетехніки під Кураховим. Фото: кадр із відео Десантники ЗСУ зупинили колону бронетехніки армії РФ, яка штурмувала позиції під Кураховим: кадри
03 грудня, 18:04
Бійцям тероборони під Кураховим на Донеччині вдалося розбити танкову колону росіян. Скріншот відео Під Кураховим бійці тероборони розбили танкову колону військ РФ
03 грудня, 17:21
На місці російського удару по Костянтинівці сьогодні вранці. Фото: Нацполіція Костянтинівка: у поліції розповіли про подробиці ранкового обстрілу міста
03 грудня, 16:05
Евакуація у місті Курахове. Фото: поліція Поліцейські вивезли сім'ю з двома дітьми з прифронтового Курахового
03 грудня, 14:21
Старокримське (Кальчикське) водосховище біля окупованого Маріуполя Донецької області критично обміліло. Фото: +0629 Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води
03 грудня, 13:23
Військові РФ скаржаться на дрони та поранення від них на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Поранення й нестача води: скарги військових РФ на Лиманському напрямку
03 грудня, 12:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір