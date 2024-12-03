У Донецькій області командування РФ кидає на штурми засуджених жінок – ЗСУ

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Волошина у Фейсбук

Російське військове командування змушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, які воно накопичило протягом року, для захоплення територій на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, у лавах військ РФ помітили також і свіжомобілізованих, і колишніх в'язнів.



«А останнім часом якраз було помічено, що для участі у штурмових діях залучили жінок. Це колишні засуджені із загонів «Шторм». І саме ці загони формуються із засуджених», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що російські командири роздають своїм солдатам інструкції для самогубства у критичній ситуації.