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Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя

29 листопада 2024, 14:48

Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя

Петро Андрющенко. Фото: Андрющенко Time/Telegram Петро Андрющенко. Фото: Андрющенко Time/Telegram

З сьогоднішнього дня, 29 листопада, Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. Офіційна заява про це з'явилася сьогодні на сторінці Бойченка у Telegram.

«Офіційно повідомляю, що від сьогодні Петро Андрющенко залишає посаду мого радника і більше не є офіційним спікером Маріупольської міської ради. Дякую Петру за висвітлення та аналітику подій у Маріуполі, а також за внесок у протидію російській пропаганді», — йдеться у повідомленні Бойченка.

Петро Андрющенко підтвердив цю інформацію у своєму телеграм-каналі.

«Настав час сконцентрувати свій фокус на вибраних пріоритетах: окупація, опір, аналітика. А головне – моє улюблене: люди та інформація. Люди в окупації та з окупованих територій. Посилення опору. Але протидія пропаганді правдою. Тому сьогодні мій останній день у статусі радника міського голови Маріуполя», — написав Андрющенко.

При цьому він зазначив, що «з понеділка ми запускаємо новий проект, який готували останні місяці: ми запускаємо Центр вивчення окупації. Тепер не лише про Маріуполь».

Петро Андрющенко відомий своїми публікаціями на телеграм-каналі «Андрющенко Time», де регулярно висвітлювалися події в окупованому Маріуполі.

У липні поточного року Петро Андрющенко повідомив, що у нього виявлено онкологічне захворювання та що він проходить лікування.

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