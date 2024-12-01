Головне за день: РФ готується до наступу у Запорізькій області. Покровська громада під ударом

Економіка



Голова Кремля Володимир Путін підписав закон про бюджет Російської Федерації на 2025 рік. Російська влада збільшила військові витрати до рекордного рівня. Близько 32,5% бюджету було виділено на національну оборону.



Суспільство



В окупованому Луганську загинув російський військовий кореспондент Сергій Ярцев. Чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.



Бойові дії



Російські війська в ніч проти 1 грудня запустили по Києву ударні дрони-камікадзе. Уламки одного з БпЛА впали в одному з районів, пошкоджено 6 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна.



У Покровській громаді пошкоджено приватні будинки, магазин, автобус «ЛІАЗ», який належить ПрАТ «Метінвест Покровське вугілля». На момент атаки в автобусі було близько 10 працівників підприємства, у них проникають поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.



У селі Царичанка Дніпровського району Дніпропетровської області загинули четверо людей, 24 поранені, пошкоджено цивільну забудову.



У Міноборони України повідомили , що листопад став рекордним для втрат армії РФ. За даними оборонного відомства, втрати російської армії склали 45 720 поранених та загиблих.



Російська армія готується до наступу у Запорізькій області. Наразі окупанти проводять накопичення та перегрупування особового складу та техніки. Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Олексій Хільченко.



У російській Білгородській області за один день впали одразу три ФАБ-250. Внаслідок цього владі довелося евакуювати 100 осіб.



"Шахеди" з термобаричними зарядами застосовує РФ: чим небезпечні і як захиститися? Це снаряд, від якого не можна сховатися за двома стінками, в окопі чи герметичному приміщенні. Оскільки детонує не тверда вибухівка, а аерозольна суміш - вибуховий газ разом із повітрям проникає у будь-яку щілину. Фактично виникає аерозольна хмара із вбивчої речовини, тому вибух під час детонації дуже об'ємний.