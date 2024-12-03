Шаміль Крутков став новим командиром 93 ОМБ «Холодний Яр»

Шаміль Крутков. Фото: скриншот

Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» став Шаміль Крутков. Раніше цю посаду очолював Павло Паліса. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Як зазначається, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу заступником Офісу президента. У зв'язку з цим полковник зустрівся з особовим складом та передав прапор бригади підполковнику Шамілю Круткову.





За словами Шаміля Круткова, величезна честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних сил України.



«Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поряд з вами», — зазначив військовослужбовець.



Крутков закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові. 2021 року президент України нагородив його медаллю «За військову службу Україні», а 2022-го — орденом Богдана Хмельницького III ступеня.



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