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Головне за день: ЗСУ вразили нафтобазу, С-400 і корабель РФ? Втрати росіян у війні

29 листопада 2024, 23:13

Головне за день: ЗСУ вразили нафтобазу, С-400 і корабель РФ? Втрати росіян у війні

Політика

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність закінчити гарячу фазу війни за умови, що контрольована урядом частина української території буде захищена Північноатлантичним альянсом. Про це президент заявив в інтерв'ю Sky News.

Суспільство

 В Україну повернули тіла 502 загиблих військових, з них 24 — із Луганського напрямку. Зазначається, що особи загиблих будуть встановлені в найкоротші терміни. На цей раз російська сторона не повернула Україні тіло української журналістки Вікторії Рощиною, яка померла у російському полоні.

На окупованій території Донеччини 24-річного громадянина України Романа Тупало звинуватили у «шпигунстві». Угруповання «ДНР» стверджує, що з лютого по грудень 2023 року він передавав дані про «правоохоронні органи МВС Росії» у Маріуполі.

Журналісти знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців у Білорусі. Він розташований на базі однієї з будівель, що належала білоруському держпідприємству "Прип'ятський Альянс" у Наровлі (Гомельська область). Деякі правозахисники називають цей табір одним із найжорстокіших щодо полонених. Туди звозили не лише українських військових, а й цивільних, зокрема неповнолітніх.

Бойові дії

 У ході нічної атаки по Покровську та Костянтинівці будинки місцевих жителів зазнали різного ступеня руйнувань. Через наслідки масованої російської ракетно-дронової атаки на енергосистему Херсон та частина Миколаївської області залишилися без світла. У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газопровід, автомобіль, поранення отримали семеро людей. У Києві російський дрон пошкодив дитячу поліклініку, постраждав охоронець.

Голова спеціального штабу з питань України у міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає , що українським військам доведеться вийти з Покровська Донецької області вже наприкінці цього року – на початку наступного.

Російська армія просунулась у місті Курахово та селі Берестки Донецької області, повідомили аналітики DeepState.

У російському порту, ймовірно, було вражено військовий корабель. Задимлення після вибухів у ніч проти 29 листопада спостерігається в порту Туапсе Краснодарського краю РФ. Внаслідок атаки міг бути вражений великий десантний корабель «Петро Моргунов».

Три населені пункти російської Білгородської області атакували безпілотники 29 листопада. Зокрема, у селі Устинка двоє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

У ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ, зафіксовано як мінімум два осередки займання. Крім цього, було знищено станцію радіолокації зенітного ракетного комплекту «Бук-М3» російських загарбників.

Російські журналісти встановили, що 80 973 окупанти були ліквідовані на фронті в Україні з початку повномасштабної війни.

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