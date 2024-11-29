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«ДНР» знову незаконно затримала людину в окупації — її звинувачують у «шпигунстві»

29 листопада 2024, 22:50

«ДНР» знову незаконно затримала людину в окупації — її звинувачують у «шпигунстві»

На окупованій території Донеччини 24-річного громадянина України Романа Тупало звинуватили у «шпигунстві».

Угруповання «ДНР» стверджує, що з лютого по грудень 2023 року Тупало за допомогою інтернет-месенджера передав невстановленій особі інформацію про місце дислокації «правоохоронних органів МВС Росії» у Маріуполі.

Силовики «ДНР» не встановили, кому саме чоловік передавав дані, але вони впевнені, що це представники української розвідки.

Чоловіка незаконно судитиме «Верховний суд ДНР».

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