«ДНР» знову незаконно затримала людину в окупації — її звинувачують у «шпигунстві»

На окупованій території Донеччини 24-річного громадянина України Романа Тупало звинуватили у «шпигунстві».



Угруповання «ДНР» стверджує, що з лютого по грудень 2023 року Тупало за допомогою інтернет-месенджера передав невстановленій особі інформацію про місце дислокації «правоохоронних органів МВС Росії» у Маріуполі.



Силовики «ДНР» не встановили, кому саме чоловік передавав дані, але вони впевнені, що це представники української розвідки.



Чоловіка незаконно судитиме «Верховний суд ДНР».

Так званий суд в окупованій частині Херсонської області засудив до 12 років колонії депутата міськради Нової Каховки Ігоря Протоковила у справі про «шпигунство».