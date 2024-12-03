У МЗС України відкидають альтернативи членства в НАТО

Міністерство закордонних справ України. Фото: МЗС

Україна відмовляється приймати будь-які альтернативи вступу до НАТО з огляду на «гіркий досвід» Будапештського меморандуму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму за два дні до річниці підписання документа 5 грудня.

Зазначається, що Будапештський меморандум мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі потенціалу ядерного арсеналу. Він мав бути прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї.

Але Росія, будучи одним із гарантів безпеки України, знехтувала документом та міжнародним правом.

МЗС наголосило, що Будапештський меморандум став пам'ятником недалекоглядності у прийнятті стратегічних рішень безпеки.

МЗС зазначає, що історичну помилку слід виправити, а Україна має отримати чіткі гарантії безпеки з юридичними зобов'язаннями.

Україна звертається до США та Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Україна вважає, що такою гарантією є повноправне членство у НАТО.

«Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не погодимося на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО», — заявило МЗС.

У міністерстві додали, що 30-річчя з моменту підписання Будапештського меморандуму є сприятливою нагодою для дієвого кроку до приєднання України до Вашингтонського договору.