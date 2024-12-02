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Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя

02 грудня 2024, 23:37

Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя

Політика

 Президент України Володимир Зеленський повідомив , що в української армії не вистачає сил для звільнення всіх захоплених територій, зокрема Криму, який Росія анексувала у 2014 році. За його словами, повертати окуповані території потрібно тоді, коли Україна буде достатньо сильною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва анонсував постачання зброї в Україну вартістю 650 мільйонів євро. Також він повідомив про те, що в Німеччині дискутують щодо того, чи надавати Україні окремі системи, зокрема німецькі крилаті ракети Taurus.

Кремль готує чиновників до завершення війни та формує «образ перемоги» для суспільства. З погляду Адміністрації президента РФ, треба орієнтуватися на «спокійну більшість», яка буде досить досягненням означених Путіним цілей – «денацифікація» та «демілітаризація» України, а також збереження за Росією окупованих територій. І, як вважають у Путіна, цю більшість необхідно зберігати та розширювати.

Суспільство

 В Україні відключення світла триватимуть усю зиму, але їхня тривалість залежатиме від погодних умов та швидкості відновлення. Про це сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Бойові дії

 Внаслідок атаки дроном у селі Андріївка Волноваського району було поранено місцевого жителя. На Херсонщині троє людей загинули, ще 13 - отримали поранення. У Тернополі через атаку дрона по багатоквартирному будинку загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

Російські окупанти планують найближчим часом розпочати наступ на Херсон. Є інформація, що солдати РФ звозять до районів, що розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ та готують війська. Про це повідомляє РБК-Україна.

Війська Росії просунулися у місті Курахове Донецької області, повідомили аналітики DeepState.

Армія РФ накопичила значні ресурси і спробує використати різну тактику для наступу на Часів Яр, тому що окупанти зараз активних штурмів не проводять. Про це повідомила речниця ОСУВ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

Президент Володимир Зеленський спростовує інформацію західних ЗМІ, що 80 тисяч українських військових загинули у війні. Проте точні цифри він озвучити поки що не може.

У перехопленій ГУР розмові російських загарбників у Донецькій області командир підрозділу армії РФ наказує підлеглому вчинити військовий злочин – стратити українського військовополоненого.

Цього року РФ підготувала у резервних полицях до 300 тисяч солдатів за контрактом для війни проти України.

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