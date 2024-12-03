Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води

Старокримське (Кальчикське) водосховище біля окупованого Маріуполя Донецької області критично обміліло. Фото: +0629

Старокримське (Кальчикське) водосховище біля окупованого Маріуполя критично обміліло. За словами місцевих жителів, рівень води впав приблизно на 5-6 метрів. Тому місто може вже скоро зіткнутися із гострою проблемою нестачі питної води. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що це водосховище не призначене для стійкого водопостачання Маріуполя і завжди було резервним.

«В українському Маріуполі проблема якісного водозабезпечення міста мала бути вирішена завдяки масштабному інвестиційному проекту з модернізації системи водопостачання та водовідведення. Проект включав будівництво фільтрувальної станції та реалізувався за підтримки Уряду Франції», — йдеться у повідомленні міськради.

Там наголосили, що російські загарбники не знають, як вирішити проблему, бо коштів на вирішення питання водозабезпечення населення міста немає.