У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні

Цього року РФ підготувала у резервних полках до 300 тисяч солдатів за контрактом для війни проти України. Принаймні так заявили в російському Міноборони, передає «Радіо Свобода» у понеділок, 2 грудня.

Зазначається, що начальник управління бойової підготовки армії Росії Іван Бувальцев повідомив, що цього року понад 300 тисяч військовослужбовців пройшли навчання у резервних полках. Ці полки готують контрактників до участі у бойових діях проти України.

«Ще рік тому ексміністр оборони Росії Сергій Шойгу відзначав створення дев'яти резервних полків для кожного угруповання російських військ, що беруть участь у війні. Пізніше Шойгу уточнив, що подібні резервні полки утворюються в кожній армії у складі збройних сил РФ», — пише видання.

Крім того, у липні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що нібито за перші півроку контракт із Міноборони РФ підписали близько 200 тисяч осіб. А у жовтні оголосили про нове підвищення регіональних виплат контрактникам, додали у «Радіо Свобода».

Нагадаємо, розвідка Британії у своєму аналізі дійшла висновку, що Росія втратила не менше 3,5 тисяч основних бойових танків і 7,5 тисяч броньованих машин.