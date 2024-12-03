В окупованому Антрациті студентів примушують працювати на військовому виробництві — ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині російська адміністрація вирішила закрити кадровий дефіцит руками студентів. Про це пише «Центр Національного Спротиву».



«Молодь залучають до виготовлення медичних засобів для поранених окупантів: пов'язки, апарати Ілізарова та милиці», - йдеться в повідомленні ЦНС.



За інформацією ЦНС, учні старших класів та студенти на «виробничих практиках» також збирають дрони та вчаться керувати безпілотниками.



Зазначається, що Кремль узаконив це через спеціалізовані «професійні предмети», грубо порушуючи міжнародне право і використовуючи дітей у військових цілях.