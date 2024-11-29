Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області у п'ятницю, 29 листопада, частково не буде електроенергії. Причина — проведення ремонтних робіт. Про це повідомив так званий мер міста Іван Приходько.



«З 10:45 до закінчення робіт буде відсутня електроенергія за адресами: вул. Котова, 3, 5, вул. Вавілова, 17-29, вул. Малигіна, 1-5, вул. Сімферопольська, 10-14, 1, 7», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія щодня атакує Покровську громаду на Донеччині. У зв'язку з цим, Покровськ та деякі села частково залишаються без електропостачання.