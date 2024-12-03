Костянтинівка: у поліції розповіли про подробиці ранкового обстрілу міста

На місці російського удару по Костянтинівці сьогодні вранці. Фото: Нацполіція

Парамедик поліції міста Костянтинівка на Донеччині поділився подробицями про наслідки російського обстрілу міста сьогодні вранці, 3 грудня.

«Вибух був такої сили, що людські останки опинилися просто на деревах», — повідомив виданню «Донбас Реалії» парамедик константинівської поліції Сергій Сластенко.

Внаслідок обстрілу один мирний житель загинув біля свого автомобіля, троє людей дістали поранень, йдеться у повідомленні.

Як раніше розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, війська РФ обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє чоловіків віком 38, 55 та 65 років дістали поранень середньої тяжкості.

Пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газопровід та автомобіль.