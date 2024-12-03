Під Кураховим бійці тероборони розбили танкову колону військ РФ

Бійцям тероборони під Кураховим на Донеччині вдалося розбити танкову колону росіян. Скріншот відео

Бійці 130-го окремого батальйону територіальної оборони України успішно відбили спробу штурму російськими військами села Максимівка, розташованого на південь від міста Курахове Донецької області.

Російські сили, що налічували чотири танки, включаючи Т-80БВМ з мінним тралом, та шість бойових машин піхоти, намагалися оточити українські позиції. Відео бойового зіткнення було опубліковано 3 грудня на каналі підрозділу «Гострі Картузи».

Зазначається, що на підходах до населеного пункту розвідувальний взвод «Котики» виявив колону та нейтралізував її за допомогою FPV-дронів. Було уражено два танки Т-80БВМ із захисними надбудовами та дві бойові машини, включаючи МТ-ЛБ. Після цього оператори дронів успішно ліквідували десант супротивника, який висадився зі знищеної техніки.

У коментарі під відео йдеться, що ключовим елементом у відбитті російської атаки стали безпілотники «НАТАХА». Цей апарат має такі технічні характеристики:

максимальне корисне навантаження — до 1,5 кг;

час розгортання — до 2 хвилин;

дальність керування та передача відеосигналу — до 13 км (за умови прямого радіосигналу);

бойовий радіус польоту — до 7 км;

крейсерська швидкість — 80 км/год.

Раніше повідомлялося, що російські військові продовжують просуватися у Кураховому Донецької області.