Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор

У тимчасово захопленому Лисичанську Луганської області відсутній мобільний зв'язок. Мешканцям доводиться виїжджати до інших міст для того, щоб зв'язатися з рідними. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку, який відключили росіяни. Місцеві прямують, в основному, або до Новоайдара, або до Старобільська», — зазначив він.



При цьому у районі колишнього заводу «ГТВ» є місця, звідки можна зателефонувати, проте окупанти неохоче поширюють цю інформацію.



За словами Лисогора, в окупованому Сіверськодонецьку також раніше була можливість «знайти» мобільний зв'язок, але людей позбавили такої можливості.



Раніше ми писали, що окупаційна влада міста повідомила, що через пошкодження лінії електропередач світла немає на всій захопленій території Запорізької області.