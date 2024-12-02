«Росіяни в паніці»: українські сили масовано атакували бази окупантів у Криму

У тимчасово анексованому Криму Сили оборони України атакували російські військові бази, було застосовано щонайменше 40 повітряних цілей. Ця тактика може змусити російських загарбників перекинути з фронту додаткові засоби ППО. Про це повідомляє Forbes.



«Російські канали в паніці, оскільки уламки потрапляють у цілі», — цитує видання естонського аналітика WarTranslated.



У матеріалі йдеться, що такий масований удар був, насамперед, фінтом, який змусить російських військових відвести додаткові сили протиповітряної оборони з інших ділянок лінії фронту. Таким чином, українська атака на Крим може сприяти подальшим українським атакам.



Наприклад, удари можуть бути по командних пунктах РФ у Курській області або по ключових об'єктах російської інфраструктури в Донецькій області, де рік тому почався сильний наступ російських військ.



Зазначається, що Крим був атакований, ймовірно, крилатими ракетами Storm Shadow британського виробництва, ракетами ППО С-200, переробленими в зброю дальньої дії класу «земля-земля», ударними безпілотниками розвідувального управління, а також невідомими балістичними ракетами.



Таке поєднання зброї ускладнило роботу російської ППО з відбиття атаки.



Раніше ми писали, що 29 листопада в тимчасово окупованому Криму ударами пошкоджено три радіолокаційні комплекси (РЛС) Росії. Внаслідок операції української розвідки вражена одна РЛС «Каста-2е2» та дві РЛС «Подльот».