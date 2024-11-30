Головне за день: Кому Росія будує житло у захоплених містах? Атаки по Мирнограду

Суспільство



Відновлення Авдіївки нібито стартує з одного кварталу — таку новину нещодавно поширило угруповання «ДНР». Окупаційна влада практично щотижня обіцяє розпочати в місті роботи, але через дев'ять місяців після захоплення люди в Авдіївці, як і раніше, без допомоги, житла та комунікацій. З іншого боку, є Маріуполь, з якого Росія робить вітрину відновлення та обіцяє місцевим мешканцям компенсації та нові квартири. У результаті виявляється, що вони не безкоштовні і люди все одно змушені перебиватися, як хто може. Яка ситуація з житлом в окупації читайте у статті «Новин Донбасу» на прикладі двох міст.



Росія посилила призов на захоплених українських теренах. Як повідомляє Центр національного спротиву, чоловіків не лише змушують підписувати контракти з Міноборони РФ, а й мобілізують. Такі випадки ЦНС фіксує на окупованій Херсонщині. За інформацією центру, така сама тенденція спостерігається і в Криму, а екс-радник голови Маріуполя Петро Андрющенко пише про агресивну мобілізацію молоді на півдні Донецької області.







Бойові дії



Російські військові тричі обстріляли Мирноград, загинули дві жінки. Також поранені дві жінки та чоловік. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль та магазин.



У Херсоні російські військові завдали удару з безпілотника громадським транспортом. Внаслідок вибуху поранено чотирьох людей, їх госпіталізували.



В окупованому Криму ударами пошкоджено три радіолокаційні комплекси (РЛС) Росії. Внаслідок операції української розвідки вражена одна РЛС «Каста-2е2» та дві РЛС «Підліт».



Російські війська окупували низку населених пунктів у Донецькій області. Як повідомляє аналітичний проект DeepState, захоплені села Жовте, Пустенка та Роздольне.