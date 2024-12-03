Російські командири роздають своїм солдатам інструкції для самогубства у критичній ситуації – ГУР

Російський окупант перед самогубством. Фото: ГУР

Солдатам російських військ, яких посилають до зони бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для самогубства. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Заголовок цих інструкцій закликає «дотримуватися своєї честі до кінця» і описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї чи гранати. Так званому «воїну великої Росії» в критичній ситуації наказують стріляти собі у скроню, під підборіддя чи в центр чола.



«Важливо зберігати спокій та впевнено натискати на спусковий курок», – написано в інструкції.



Якщо немає зброї чи набоїв окупантам радять скористатися гранатою.



«Вказана політика російських «командирів-м'ясників» свідчить про дедалі більш глибоку деградацію окупаційної армії РФ», – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що ГУР перехопило розмову російських окупантів, у якій командир підрозділу армії РФ наказує підлеглому розстріляти українського військовополоненого в Донецькій області.