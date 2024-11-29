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У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців

29 листопада 2024, 13:25

У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців

Російський фільтраційний табір для полонених українців виявлено у Білорусі. Карта: Belarusian Investigative Center. Російський фільтраційний табір для полонених українців виявлено у Білорусі. Карта: Belarusian Investigative Center.

Журналісти знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців у Білорусі. Про це йдеться у розслідуванні Belarusian Investigative Center.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові створили на території Білорусі фільтраційний табір.

Журналісти з'ясували, що він був розташований на базі однієї з будівель, що належала білоруському держпідприємству «Прип'ятський Альянс» у Наровлі (Гомельська область).

Деякі правозахисники називають цей табір одним із найжорстокіших щодо полонених. Туди звозили не лише українських військових, а й цивільних, зокрема неповнолітніх. Наприклад, мешканка Київської області Лариса Ягодинська розповіла, що у березні 2022 року туди вивезли двох її синів, один із яких на той момент ще не досяг вісімнадцятиріччя: «Сказали, що сини диверсанти, і забрали їх, вивезли до Чорнобиля. Там виявилося, що вони їх били, і вже, як потім [молодший син] Слава розповів, [що старшому], швидше за все, вони поламали навіть ребра, вони сильно його били».

Військовослужбовець ЗСУ Богдан Лисенко, який потрапив у полон до російських військових наприкінці березня 2022 року, також розповів про катування цивільних: «Нарівля — це була така пропагандистська картинка, що ми [російські військові] такі, на кшталт, людяні… Але ніхто ж не показує, як там допитували цивільних. А цивільних там били, дай боже… Тобто там постійно було чути крики».

Як повідомляють правозахисники, наразі частина українців, які пройшли через фільтраційний табір у Наровлі, досі перебувають у полоні, зокрема, на території виправних колоній у Росії.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ.

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