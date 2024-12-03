Сім країн НАТО виступають проти запрошення України до альянсу — Le Monde

Французька газета назвала сім країн, які виступають проти запрошення України до НАТО. Фото: НАТО

Ціла низка країн-членів НАТО виступає проти прийняття України до складу альянсу. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

За даними журналістів, кандидатуру Києва не підтримують США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

Лише Лондон та Париж безумовно згодні на включення України до складу Північноатлантичного альянсу, йдеться у матеріалі.

Питання прийняття Києва до НАТО «викликає занепокоєння у багатьох учасників блоку», наголошується у статті. Тому чинний президент США Джо Байден протягом терміну своїх повноважень постійно відмовлявся обговорювати цю тему, а обраний американський лідер Дональд Трамп «ніколи не підтримував цю ідею».

Раніше повідомлялося, що на тлі війни і безрезультатних спроб досягти дипломатичного миру обговорюються альтернативні сценарії вступу України до НАТО. Зокрема, серед варіантів є ідея часткового членства – вступ Західної України до Альянсу за аналогією із Західною Німеччиною під час Холодної війни.