Одна людина загинула і одна постраждала під час обстрілу Покровська

У Донецькій обласній військовій адміністрації уточнили, що російську армію вранці, 3 грудня, вбили одного місцевого жителя Покровська. Також одна людина поранена. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена», — зазначив він.



Раніше ми писали, що вранці 3 грудня в Котліно в результаті удару дроном1 людина загинула і 1 поранено, пошкоджено автомобіль.



Крім того, рятувальники ліквідували пожежу у Покровську.