Російські війська з артилерії вдарили по Костянтинівці одна людина загинула, троє постраждали

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок ранкової атаки на Костянтинівку одна людина загинула, ще троє — отримали поранення. Про це він написав у своєму телеграмі.



«Росіяни обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості», — зазначив він.



За словами Філашкіна, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газопровід та автомобіль.



Раніше ми писали про вибухи в Костянтинівці вранці.