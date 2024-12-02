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Ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази — Безугла

02 грудня 2024, 08:48

Ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази — Безугла

Народний депутат України Мар'яна Безугла. Фото зі сторінки у фейсбуці Народний депутат України Мар'яна Безугла. Фото зі сторінки у фейсбуці

Народний депутат від «Слуги народу» Мар'яна Безугла заявила про ризик втрати Україною Донецької області до інавгурації Дональда Трампа. Про це вона написала у Фейсбуці.

«Подивитися на події більш широко. Драпатий — найкращий бойовий генерал: куди його прямують, там стабілізується фронт. Покровським напрямком керує Луценко з часів прориву Очеретиного, а ось Драпатий очолив Торецький напрямок у момент найбільшої кризи, забезпечивши захист Краматорська, Костянтинівки та Дружківки. Він стабілізував ситуацію», — зазначає нардеп.

За її словами, незважаючи на хаос управління на Покровському напрямку, постійні перетасовування бригад, погану взаємодію та регулярні провали, Луценка тримають на посаді, більш того — його зробили генералом.

Донедавна, як зауважує Безугла, така ситуація яскраво демонструвала: за ефективного управління, яке організував Драпатий, і за хаотичного управління Луценка, фронт триматиметься зовсім по-різному, навіть за однакових умов.

Що сталося зараз? Протягом тижня надходить інформація про активізацію російського наступу на Краматорськ. Одна з ключових бригад під керівництвом Драпатого — 93-та, командиром якої є Паліса. У дні, коли противник активізує наступ, Драпатого та Паліс викликають до Києва на небойові посади. Це викликає управлінський вакуум як у фронтовій структурі управління, так і в одній із ключових бригад у момент наступу  агресора, пише Безугла.

«Отже, замість того, щоб розширити бойові повноваження Драпатого та надати йому управління більшою частиною фронту, його призначають на тилову посаду командувача Сухопутних військ», — зазначила депутат.

Далі вона пише: «Навіть за наявності карт-бланшу, якого Драпатий не отримав, розібратися у тилових питаннях потребує кількох місяців. Але спеціалізація генерала —  бойове управління, в чому він досяг унікальної майстерності. В результаті ми втрачаємо найкращого бойового менеджера, а ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає у рази».

Але це не все. Одна з ключових бригад на Курщині – 95-та ДШВ під командуванням Апостола – також втратила командира. Апостола відкликали до Києва. Це додатково збільшує бойові ризики там. Уся ця ситуація виглядає як спланована російська операція. І Сирський — усе ще на посаді, резюмує Безугла і звертається до Зеленського з питанням, чи це він помітив.

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