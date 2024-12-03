Поліцейські вивезли сім'ю з двома дітьми з прифронтового Курахового

Евакуація у місті Курахове. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли двох дітей з прифронтового міста Курахове Донецької області. Населений пункт продовжує перебувати під постійними ударами авіаційних бомб та дронів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Крім того, поліцейські вивезли шістьох дорослих та собаку.



«Першими «Білі янголи» забирали сім'ю з двома дітьми. 17-річній Владлені та 10-річному Марку довелося пережити чимало обстрілів. Щоб вижити, вони разом з батьками ховалися у підвалі», — йдеться у повідомленні.



Також правоохоронці вивезли подружжя, яке дивом залишилося живим. Їхній будинок повністю зруйнований.



Поліцейський броньовик швидко доставив людей у безпечне місце. Волонтери допомогли евакуйованим знайти притулок в інших регіонах країни.



Раніше ми писали, що у 22 населених пунктах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, залишається проживати 174 дитини.