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Поліцейські вивезли сім'ю з двома дітьми з прифронтового Курахового

03 грудня 2024, 14:21

Поліцейські вивезли сім'ю з двома дітьми з прифронтового Курахового

Евакуація у місті Курахове. Фото: поліція Евакуація у місті Курахове. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли двох дітей з прифронтового міста Курахове Донецької області. Населений пункт продовжує перебувати під постійними ударами авіаційних бомб та дронів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Крім того, поліцейські вивезли шістьох дорослих та собаку.

«Першими «Білі янголи» забирали сім'ю з двома дітьми. 17-річній Владлені та 10-річному Марку довелося пережити чимало обстрілів. Щоб вижити, вони разом з батьками ховалися у підвалі», — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці вивезли подружжя, яке дивом залишилося живим. Їхній будинок повністю зруйнований.

Поліцейський броньовик швидко доставив людей у безпечне місце. Волонтери допомогли евакуйованим знайти притулок в інших регіонах країни.

Раніше ми писали, що у 22 населених пунктах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, залишається проживати 174 дитини.

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