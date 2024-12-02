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Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни

02 грудня 2024, 14:49

Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни

Столтенберг (ліворуч) підтримав ідею про тимчасові поступки з боку України для припинення війни. Фото: BILD Столтенберг (ліворуч) підтримав ідею про тимчасові поступки з боку України для припинення війни. Фото: BILD

Ексглава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тимчасові територіальні поступки України можуть стати кроком до припинення війни з Росією. На його думку, такий захід не означає, що Київ відмовиться від цих територій назавжди. Про це він сказав в інтерв'ю Table.Briefings.

«Важливо, щоб Україна натомість отримала гарантії безпеки. Це може бути членство в НАТО чи інші заходи щодо озброєння та підтримки українців», — зазначив Столтенберг.

Колишній глава НАТО підтримав вимогу Зеленського не поступатися Росії жодними територіями у разі припинення вогню, проте підкреслив, що це складно реалізувати на практиці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив про те, що перемир'я по лінії фронту можливе в тому випадку, якщо Україна отримає гарантії вступу до НАТО в міжнародно визнаних кордонах. За словами Зеленського, відновлення повної територіальної цілісності країни можливе у майбутньому дипломатичним шляхом.

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