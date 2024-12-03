У Покровську через обстріл загорівся приватний будинок: рятувальники ліквідували спалах

Через ранковий обстріл у Покровську спалахнув приватний будинок. Фото: ДСНС

Внаслідок ранкового удару по Покровську Донецької області спалахнула пожежа, рятувальники ліквідували наслідки атаки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



«Сьогодні (3 грудня) на світанку російські окупанти завдали удару по приватному сектору міста, викликавши пожежу житлового будинку», — йдеться в повідомленні.





У відомстві зазначили, що за дві години пожежники ліквідували спалах покрівлі та перекриття будинку площею 60 кв. м.



Зазначимо, що начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що росіяни 3 грудня вдарили по Покровську.