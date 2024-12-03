У ЗСУ є непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку – доповідь Сирського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

3 грудня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, мова у доповіді йшла про загальну ситуацію на фронті та захист українських позицій.



«Курахівський та Покровський напрямки залишаються найскладнішими. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку. Обговорили з головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території», – розповів президент.

Нагадаємо, що Зеленський спростував інформацію західних ЗМІ про втрати ЗСУ.