Поранення й нестача води: скарги військових РФ на Лиманському напрямку

Військові РФ скаржаться на дрони та поранення від них на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

На Лиманському напрямку російські військові скаржаться на поранення та відсутність води. Перехоплення радіоперемовин зі скаргами окупантів опублікували у 63 ОМБр.



Минулої доби противник одинадцять разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в оборону бійців ЗСУ поблизу Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.

Військові РФ скаржаться на дрони та поранення від них на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Розвідка 63 бригади перехопила радіоперемовини окупантів, де вони скаржаться на нічні дрони, виснаженість, відсутність води, медичну допомогу та ротацію на позиціях.

Військові РФ скаржаться на дрони та поранення від них на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, український дрон Mavic 3T скидами знищив двох російських солдатів та їхній мотоцикл поблизу села Терни, Донецької області.