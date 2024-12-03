Костянтинівка вдруге за день зазнала російського обстрілу

У місті Костянтинівка Донецької області виникла пожежа внаслідок російського обстрілу авіабомбами сьогодні ввечері. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

Серія потужних вибухів прогриміла у місті з різницею у кілька хвилин приблизно о 17:20 – 17:25.

За попередньою інформацією, один із ударів було завдано по селищу Червоне.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу.

Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли Костянтинівку з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє чоловіків віком 38, 55 та 65 років дістали поранень середньої тяжкості. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газопровід та автомобіль.