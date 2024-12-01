Річниця референдуму щодо проголошення незалежності України: «Жовта Стрічка» публікує фото з Донбасу та Криму

На Донбасі та в Криму триває акція руху опору. Фото: Жовта стрічка

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Тоді українці підтвердили прагнення жити у незалежній державі. У голосуванні взяли участь 31 891 742 особи — 84,18% населення України.



У Києві незалежність України підтримали 92,88% виборців, у Донецькій області — 83,9% , у Луганській — 83,86% . В Автономній республіці Крим підтримали незалежність 54,19 відсотка виборців.



Донбас та Кримський півострів приєднуються до масштабної акції у річницю всеукраїнського референдуму.



Активісти руху «Жовта стрічка» діляться фотографіями з Донецька, Луганська, Перевальська, Кипучого, Сімферополя, Євпаторії, Севастополя та всього Кримського півострова. Вони продовжують наповнювати міста та села символами опору російської окупації.



«603,7 — число, яке стало дуже важливим для кожної нашої людини в окупації та вимушеній еміграції. Це число нагадує, що кожен клаптик землі, всі 603 700 квадратних метрів території України, однаково зображені в серцях українців і однаково важливі», — йдеться у повідомленні.