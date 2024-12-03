Захід України може вступити до НАТО окремо від інших регіонів країни — Politico

Американське видання Politico повідомляє, що на тлі війни і безрезультатних спроб досягти дипломатичного миру обговорюються альтернативні сценарії вступу України до НАТО.

Зокрема, серед варіантів є ідея часткового членства – вступ Західної України до Альянсу за аналогією із Західною Німеччиною під час Холодної війни.

Також західні чиновники зараз обговорюють інші варіанти закінчення бойових дій, серед яких:

Фінська модель — поступка частини території та згода на нейтралітет, щоб уникнути повного поглинання РФ;

Ізраїльська модель — країна не вступає до НАТО, але стає близьким союзником США та Європи, отримуючи від них значні постачання зброї та дипломатичну підтримку.

«Політики у Вашингтоні та європейських столицях визнають, що війна на виснаження — великий виклик для військових запасів Заходу. Багато чиновників побоюються, що тривала допомога Україні може поставити під загрозу обороноздатність НАТО в інших регіонах», — пише видання.

Ці альтернативні сценарії обговорюються на зустрічі «Ради НАТО — Україна» у Брюсселі, де також будуть підніматися інші ідеї щодо припинення війни. Серед них — надання Україні гарантій безпеки без прямого членства в НАТО та допомога у розвитку оборонної промисловості та економіки.

Видання зазначає, що обговорення можливих сценаріїв вступу України до НАТО свідчить про те, що західні партнери шукають компромісних рішень, щоб забезпечити захист України та одночасно не спровокувати ширший конфлікт із Росією. Проте будь-який із запропонованих варіантів потребує серйозних дипломатичних зусиль та узгодження як з членами Альянсу, так і з українським керівництвом.

Раніше Міністерство закордонних справ заявило, що Україна відмовляється приймати будь-які альтернативи вступу до НАТО з огляду на гіркий досвід Будапештського меморандуму.