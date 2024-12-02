«Влада» на окупованій Луганщині затримує виплати мобілізованим військовим, які на фронті з 2022 року

На тимчасово окупованій території Луганської області чоловіки, яких примусово мобілізували у 2022 році, досі не можуть отримати належні виплати, зокрема й тяжко поранені. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У відповідях на численні звернення йдеться про пояснення, що на той час «народна міліція ЛНР» ще не входила до складу збройних сил РФ, тому Росія чужі борги гасити не збирається. Ні військові формування, ні силові структури РФ втручатися в ситуацію не збираються», — зазначив він.



За словами Лисогора, через це без грошей залишилося близько 3000 осіб з окупованих територій, які брали участь у військових злочинах.



Раніше ми писали, що розпочалася агресивна мобілізація молоді в окупованому Маріупольському районі.