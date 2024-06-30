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Як західні партнери допомагають Україні у розмінуванні

Анастасія Гришкова
30 червня 2024, 14:40

Як західні партнери допомагають Україні у розмінуванні

Розмінування в Україні. Фото: «Новини Донбасу» Розмінування в Україні. Фото: «Новини Донбасу»

Україна продовжує процес очищення власних територій від боєприпасів. Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада та інші країни надають допомогу Україні у розмінуванні. Зокрема, це фінансова підтримка, постачання технічних засобів та навчання місцевих фахівців. Ця спільна робота допомагає зменшити загрозу цивільному населенню та сприяє відновленню мирного життя у постраждалих районах.

Міжнародні партнери України вже передали на проєкти гуманітарного розмінування з 2022 року по 2027 рік понад 700 мільйонів доларів США.

У пресслужбі міністерства економіки України зазначили, що серед ключових донорів — США, Японія, Швейцарія, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада та інші.

Як партнери допомагають розмінувати Україну, читайте у матеріалі «Новини Донбасу».

Канада

У 2022 році уряд Канади заявив, що виділить понад 11 млн доларів на обладнання для проведення гуманітарного розмінування. Кошти призначалися на засоби виявлення вибухонебезпечних предметів на великих територіях, наприклад, на сільськогосподарських полях.

Крім того, військові Канади розпочали підготовку українських саперів у Польщі.

До навчань залучено 40 канадських інструкторів. Навчання було зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні боєприпасів та небезпечних предметів.

У травні 2024 року уряд Канади поінформував, що протягом наступних трьох років країна виділить 76 мільйонів канадських доларів (понад 58 мільйонів доларів США) на реалізацію програм з підтримки миру та безпеки в Україні. Цього року виділять 50 мільйонів канадських доларів, а наступного року — 10 мільйонів. Зокрема, протягом 2026-2027 років планується виділити ще 16 мільйонів доларів.

Швейцарія

2024 року Швейцарія анонсувала виділення 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки. Раніше ця країна погодила надання 300 мільйонів франків для підтримки України на 2023-2024 роки.

Зокрема, у Женеві у жовтні 2024 року відбудеться конференція з гуманітарного розмінування України.

США

Цього року Сполучені Штати Америки разом із Канадою передали Україні спеціальне обладнання вартістю понад 1 мільйон доларів для розмінування територій.

За словами посла США Бріджіт Брінк, передача цього обладнання дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення країни.

2022 року Держдеп США виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти були спрямовані на навчання, надання обладнання для проведення операцій розмінування, а також забезпечення роботи команд з розмінування.

До розмінування України приєднався і американський актор, зірка серіалу «Надприродне» Міша Коллінз. Він анонсував збір коштів на розмінування України. Це другий візит актора до України під час повномасштабного вторгнення.

Міша Коллінз. Фото: United 24

Європейський Союз

У лютому 2024 року Державна спеціальна служба транспорту України отримала систему розмінування DOK-ING MV-10 від ЄС. Це нове постачання у межах пакета підтримки Європейського Союзу на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного під час саміту Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення невідкладних потреб українських державних операторів протимінної діяльності — від базового обладнання для команд розмінування до піротехнічних автомобілів та роботизованих систем розмінування.

Система розмінування DOK-ING MV-10 Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Японія

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України отримають від японського уряду 22 машини механізованого розмінування. До кінця 2024 року Україна одержить від уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування, решта 8 — до квітня наступного року. 12 із них виробництва компанії NIKKEN, ще 10 — іншого японського виробника.

Норвегія

У жовтні 2023 року уряд Норвегії анонсував додаткове виділення близько 18 мільйонів доларів, що становить 200 мільйонів норвезьких крон на розмінування в Україні. Також у міністерстві закордонних справ Норвегії зазначили, що близько 30% території України зараз вкриті мінами і вибухівкою, що не розірвалася. Тому важливо очистити землю, щоби українські фермери могли обробляти її.

Розмінування в Донецькій області. Фото: «Новини Донбасу»

Німеччина

На початку весни 2024 року Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для танків. Також до пакета допомоги увійшли 6 машин розмінування WISENT 1.

Нідерланди

Наприкінці 2023 року — Програма розвитку ООН (UNDP) та Нідерланди оголошують про початок нового партнерства для відновлення та безпеки України. Воно передбачає виділення 10 мільйонів доларів США для підтримки протимінної діяльності в Україні. Ініціатива спрямована на прискорення темпів знешкодження вибухонебезпечних предметів із застосуванням сучасних технологій та посилення можливості України керувати операціями з розмінування.

Розмінування України

За час повномасштабної війни наземні міни, а також боєприпаси, що не розірвалися, артилерійські снаряди та інші смертоносні побічні продукти війни забруднили близько 30% території України. Процес очищення українських територій від вибухонебезпечних предметів є тривалим, на це можуть піти десятиліття. Уряд України започаткував нову державну політику з гуманітарного розмінування та закликав інші країни допомогти у цій сфері.

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