Пам'ятник Шевченку евакуювали з прифронтового Покровська

Пам'ятник Тарасу Шевченку із прифронтового Покровська Донецької області демонтували та вивезли до Дніпропетровської області. Однак на новому місці його не встановлюватимуть.



Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації, передає «Суспільне Донбас».



Пам'ятник Шевченкові стояв на площі Шибанкова в Покровську — навпроти будівлі Донецького національного технічного університету. Пам'ятник Тарасу Шевченку у Покровську встановили у 2019 році.



Композицію створив художник та скульптор Петро Антип. Пам'ятник коштував міському бюджету 2,5 мільйона гривень.



Восени із прифронтового міста до Вінниці евакуювали пам'ятник композитору Миколі Леонтовичу. Його встановили у вінницькому центральному парку. Тоді із Покровського району до Дніпра також вивезли 800-річну кам'яну скульптуру. Це була справжня евакуація пам'ятки архітектури.



Також із міста вивезли музейні експонати та цінності, бібліотеки. Їх евакуювали у різні міста України – Білу Церкву, Київ, Кропивницький, Дніпро.

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається 7500 осіб, понад 3000 за тиждень виїхали. Усіх дітей вивезли з міста. Російська армія за минулу добу, 27 грудня, обстріляла місто. Унаслідок атак двоє людей дістали поранення.