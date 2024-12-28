ЗСУ розбили техніку російських військових на кількох напрямках — відео

Українські військові показали відео боїв під Зеленівкою (район Курахового) та Новоєлизаветівки (район Покровська) у Донецькій області.



На південному фасі Курахового російські війська піхотою за підтримки техніки намагаються просунутися в районі Зеленівки. Вони йдуть через посадки в напрямку Костянтинополя, Розливу. Найчастіше, якщо в хід йде механізована колона, її Сили оборони розбивають fpv-дронами.



«На відео присутні кадри багатьох уражень в Роздольному. Після окупації села, противник зробив з нього такий собі хаб накопичення піхоти, яку українські військові ганяють як сарану. Ця ж піхота насичується і пробує здійснювати подальше просування, зокрема, в напрямку села Новий Комар, який вони взяли за мету повністю забрати і закріпитися, тож Сили оборони роблять все можливе, щоб цього не допустити, але час покаже, як складеться обстановка», — пише проєкт DeepState.



У районі Новооленівці щодня колони піхоти рухаються у село та через посадки у бік Новоєлизаветівки. Цей населений пункт став новою ціллю для окупаційних військ на цьому напрямі.



«Не припиняється тиск на північ від Нововасилівки, а також південніше в районі Українки, яку противник окупував», — констатували автори DeepState.

Нововасиль'ївки



Російські війська продовжують зазнавати втрат на Покровському напрямку в Донецькій області. За добу окупанти втратили майже 400 осіб особового складу, заявили в Генштабі ЗСУ.



Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» спільно з сусідніми підрозділами відбили один із наймасштабніших штурмів за останній час на Бахмутському напрямку на Донеччині.