ЗСУ вразили склад зберігання «Шахедів» в Орловській області РФ

Сили оборони вразили склад зберігання шахедів у Орловській області. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці вразили склад зберігання «Шахедів» в Орловській області РФ. Серед окупантів є втрати. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту ЗС РФ в Орловській області», — йдеться у повідомленні.



Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе «Shahed», який складався з низки бетонних захищених споруд.



Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал росіян з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.



Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти ЗС РФ. Робота з виявлення та ураження цілей триватиме й надалі.



Раніше ми писали, що трьох офіцерів керівного складу російських військ ліквідовано в результаті успішної операції Департаменту активних дій ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ «Таврія».