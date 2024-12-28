ЗСУ вразили склад зберігання «Шахедів» в Орловській області РФ

Українські військовослужбовці вразили склад зберігання «Шахедів» в Орловській області РФ. Серед окупантів є втрати. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
«26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту ЗС РФ в Орловській області», — йдеться у повідомленні.
Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе «Shahed», який складався з низки бетонних захищених споруд.
Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал росіян з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.
Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти ЗС РФ. Робота з виявлення та ураження цілей триватиме й надалі.
Раніше ми писали, що трьох офіцерів керівного складу російських військ ліквідовано в результаті успішної операції Департаменту активних дій ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ «Таврія».
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