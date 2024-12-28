Нічна атака «шахедів». Сили ППО збили 15 дронів з 16

ППО збила 15 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Окупаційні війська РФ у ніч проти 28 грудня запустили по Україні 16 безпілотників. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 15 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 28 грудня 2024 року (з 23:00 27 грудня) противник атакував 16 ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ)», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 ППО збила 15 російських БПЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локально втрачено.



Крім того, через падіння збитих БПЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 27 грудня, обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак двоє людей отримали поранення.