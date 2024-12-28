Рятувальники евакуювали жінку з дітьми з Покровського району

Сім'я виїхала із Покровського району. Фото: ДСНС

У суботу, 28 грудня, евакуаційна група «Фенікс» евакуювала жінку з двома дітьми з прифронтового села Гришине Покровського району Донецької області. Про це повідомляє ДСНС.



«Рятувальникам евакуаційної групи «Фенікс» вдалося евакуювати жінку та її двох донечок-підлітків з села Гришине Покровського району», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, село Гришине розташоване за 10 кілометрів від лінії активних бойових дій.





Раніше ми писали, що на Донеччині триває евакуація дітей. Нещодавно селище Вдале Покровського району залишила сім'я з двома дітьми — 7-річний Михайло та 9-річна Віра зі сльозами на очах виїхали із рідного населеного пункту. Екіпаж «Білий янгол» допоміг сім'ї евакуюватись.