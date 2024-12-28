Покровськ повністю знеструмлений — міська адміністрація

У суботу, 28 грудня, у Покровську Донецької області відсутнє електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Весь Покровськ аварійно знеструмлений. Енергетики з'ясовують причину зникнення електрики», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що час відновлення електропостачання наразі невідомий.



Раніше ми писали, що 27 грудня сталося аварійне відключення електроенергії у місті Покровську Донецької області.