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За добу росіяни поранили двох людей у Покровську

28 грудня 2024, 08:29

За добу росіяни поранили двох людей у Покровську

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 27 грудня, обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 «За 27 грудня росіяни поранили 2 мешканців Донеччини — у Покровську», — зазначив він.

 З початку повномасштабної на Донеччині загинули 2912 осіб, отримали поранення — 6538. Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

 Раніше ми писали, що 27 грудня близько 08:00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Родинське Донецької області.

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Вадим Філашкін
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Війна

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