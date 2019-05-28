У Зеленского договорились об «активном сотрудничестве» с МВФ

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк после переговоров с представителями миссии МВФ.



«Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны», — сказал он.



Данилюк отметил, что на сегодняшней встрече обсуждались вопросы сотрудничество. «Детали траншей мы не обсуждались», — подчеркнул он.