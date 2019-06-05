Контактная группа договорилась о новом перемирии и разведении вооружений у Станицы Луганской

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о подготовке нового перемирия и определила сроки разведении сил у Станицы Луганской. Об этом сообщил постоянный представитель России на переговорах Борис Грызлов, передает «Интерфакс-Украина».



«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня. При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия», — сказал он в среду журналистам.



Кроме того, стороны договорились спустя два года безуспешных попыток развести силы на последнем из пилотных участков — Станице Луганской, сообщил Грызлов.



Тем временем, экономической подгруппе дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае снятия украинской стороной экономической блокады Донбасса.



«В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы», — сказал Грызлов.

Сегодняшнее заседание ТКГ — первое после избрания президента Украины Владимира Зеленского. В качестве переговорщика от Украины участвовал Леонид Кучма, назначенный вновь на эту должность указом Зеленского.