Верховный суд согласился с отказом в регистрации нардепа-беглеца Онищенко на выборах

Верховный суд признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего нардепа Александра Онищенко из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет, так как он покинул страну в 2016 году. Об этом сообщается на сайте суда.



Оценивая причины отсутствия Онищенко за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины» нет сведений о наименовании соревнований, месте и даты их проведения, статусе истца в этих соревнованиях и основании, на котором он принимал в них.



Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований закона «О выборах народных депутатов Украины» при решении вопроса о регистрации кандидата в народные депутата Онищенко не были подтверждены, поэтому суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская область), поскольку им не были соблюдены требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет.



Онищенко обжаловал в суд на данное решение ЦИК. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника».



21 июня Шестой апелляционный административный суд принял эти аргументы и удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы.