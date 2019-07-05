Кабмин запретил обесточивать «Воду Донбасса»

Кабинет министров запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса». Об этом сообщает «Урядовий портал».



Соответствующее решение принято на заседании Правительства 5 июля.



В Кабмине учли, что сбои в поставках электроэнергии вызывают недовольство граждан и несут угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера.



КП «Вода Донбасса» является ключевым поставщиком питьевой воды в регионе. В случае обесточивания предприятия от электричества также отключаются 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружения, 74 канализационно-насосных станции, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти.

В марте «Вода Донбасса» сообщала, что из-за угрозы обесточивания фильтровальных и насосных станций более 3 миллионов жителей Донецкой области могут остаться без водоснабжения.



C 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке электроэнергии. Облэнерго разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны заключить новые договора на распределение и поставку. Ряд госструктур и коммунальных предприятий, включая водоканалы, не смогли заключить новые соглашения, перейдя на потребление электроэнергии от "поставщика последней надежды" (ППН) на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у других поставщиков. Услугами ПНН можно пользоваться максимум 90 дней, то есть до 1 апреля.



По данным госрегулятора НКРЭКУ, задолженность КП «Вода Донбасса» за электроэнергию по состоянию на конец 2018 года составляла 2,4 миллиарда гривен, увеличившись за три месяца 2019-го еще на 200 миллионов гривен.