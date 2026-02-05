Создателя сайта «Миротворец» внесли в список «террористов и экстремистов» РФ

Против Георгия Туку в России было возбуждено дело по террористической статье

В России создателя сайта «Миротворец» внесли в список «террористов и экстремистов».

Об этом стало известно из новой записи на сайте Росфинмониторинга. Против Георгия Туку в России было возбуждено дело по террористической статье.

Георгий Тука основал волонтерскую группу «Народный тыл» и является сооснователем сайта «Миротворец». Также был председателем Луганской областной военно-гражданской администрации и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке правоохранительные органы задержали правозащитника Максима Давыдова, который защищал принудительно мобилизованных. К Давыдову ворвалась полиция, у него провели обыск и избили. Сейчас мужчина находится в полиции.