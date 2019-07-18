Макрон и Путин договорились активизировать работу в «нормандском формате»

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, одной из главных тем стала ситуация на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках «нормандского формата», — сказано в сообщении.



Кроме этого, Макрон согласился участвовать в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия победы во второй мировой войне.



Разговор произошел по инициативе французской стороны.